Canan Karatay esti gürledi: Yeni yetmeler, yok böyle bir şey... Bunu sakın yapmayın!

Kolesterolün tek başına insan vücuduna büyük bir zararı olmadığını vurgulayan Karatay, "Yüksek kolesterolün ve düşük kolesterolün şimdiye kadar kalp krizi yaptığı, kalbi tıkadığı görülmemiştir. Tamamen büyük bir yalandır. Bu kadar basit bir şey mi insan vücudunun, bir tek onun yükselmesiyle damarının tıkanması? Kolesterol olmadan hayat olmaz" dedi.