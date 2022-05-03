Canan Karatay esti gürledi: Yeni yetmeler, yok böyle bir şey... Bunu sakın yapmayın!
KARATAY mutfağı beslenme tarzıyla ezberleri bozan Canan Karatay, tuz ve kolesterol konusunda eleştirilerine devam etti. Kelle paçanın işe yaramadığını söyleyenlere tepki gösteren Karatay "Yeni yetmeler ve modern tıp bunun yok olmasını istiyor. Modern tıp insanların hastalanmasını istiyor" dedi. Tansiyon korkusuna tuzsuz beslenme önerisinin damarlar için en büyük tehlike olduğunu açıkladı.
Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına Prof. Dr. Canan Karatay, bağlanarak tavsiyelerde bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay "Yemekleri tuzsuz yaparsanız damarlarınız tıkanır" dedi. Kolesterolün tek başına damar tıkanıklığına yol açmadığını vurguladı. Kısırlığa dair konuşan Karatay'ın tavsiyeleri dikkat çekti.
Kelle paçanın bağışıklığı güçlendirmenin en önemli yollarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay "Bu yeni bir şey değil. Yeni yetmeler ve modern tıp bunun yok olmasını istiyor. Modern tıp insanların hastalanmasını istiyor" dedi.
Kolesterolün tek başına insan vücuduna büyük bir zararı olmadığını vurgulayan Karatay, "Yüksek kolesterolün ve düşük kolesterolün şimdiye kadar kalp krizi yaptığı, kalbi tıkadığı görülmemiştir. Tamamen büyük bir yalandır. Bu kadar basit bir şey mi insan vücudunun, bir tek onun yükselmesiyle damarının tıkanması? Kolesterol olmadan hayat olmaz" dedi.