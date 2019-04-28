Canan Karatay çaya şeker yerine tereyağı atın diyince ortalık karıştı

Gebelik bir annenin, bir babanın en mutlu zamanı, en mutlu süresidir. Bu sırada anneye eziyet çektirmeye hiçbir zaman hakkımız yok. Bir kutu mısır şurubu, yani kola, içildiği zaman şeker hastalığı riskini yüzde 22 oranında arttırdığı, kalp hastalığı riskini yüzde 30 arttırdığı, 2012'de ve 2014'te en önemli mecmualarda gösterildi.