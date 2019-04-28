Canan Karatay çaya şeker yerine tereyağı atın diyince ortalık karıştı
Şekere karşı savaş açtığı bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, çayı şekersiz içmenin bir anlamı olmadığını söyleyenlere ilginç önerilerde bulundu.
Devam eden Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra içilen çayın içerisine şeker yerine tereyağı atılmasını önerdi. Karatay, Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur" dedi.
Gebelik döneminde yapılan şeker yüklemesinin zararlarını anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, "Gebelik şekeri tehlikeli. Onun için gebe kalmadan önce tedbir alınması lazım. Ben onu anlatıyorum. Gebe kaldıktan sonra 6 ay bekleyip, ondan sonra şeker yüklemek tehlikeli. Bunu bir gebeye yapmaya hakkınız yok.
Gebelik bir annenin, bir babanın en mutlu zamanı, en mutlu süresidir. Bu sırada anneye eziyet çektirmeye hiçbir zaman hakkımız yok. Bir kutu mısır şurubu, yani kola, içildiği zaman şeker hastalığı riskini yüzde 22 oranında arttırdığı, kalp hastalığı riskini yüzde 30 arttırdığı, 2012'de ve 2014'te en önemli mecmualarda gösterildi.
Günde 1-2 litre kola tüketiyorlar: Bana gelen gencecik çocuklar var. Sadece günde 1 litre, 2 litre kola tüketiyorlar. Lolipop dediğimiz çocuklara verdiğimiz bir şekere börtü böcek dokunmuyor. Karıncalar, sinekler hakiki şekere üşüşmezler mi? Çocuklara sussun diye verdiğimiz, çocukları uyuşturan şekeri böcekler bile es geçmişler. O halde bu çocuklara bunları vermeyeceğiz" dedi.