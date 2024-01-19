Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı! Yeni iş kurdu! Domuz yedim paylaşımı olay olmuştu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bırakan Canan Kaftancıoğlu, siyasi yasaklı ama siyasi çalışmalarına devam ediyor. Antalya'da seçim çalışması yapan Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı. Bakın Kaftancoğlu'nun yeni işi neymiş?
Siyasi yasaklı olmasına rağmen CHP il başkanlığını bırakmayan ancak son kurultayda aday olmayan Canan Kaftancıoğlu'nun özel hayatında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Odatv'den Hürrüm Elmasçı'nın yazına göre, Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı.
8 Ocak'ta Adalar'da boşandılar...
CHP İl Başkanlığı grevini bıraktıktan sonra doktorluğa dönen Canan Kaftancıoğlu, özel bir klinikte yöneticilik yapmaya başladı. "8 Ocak günü Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı bir boşanma gerçekleşti" diyen Elmasçı, "Canan Kaftancıoğlu ve Ali Naki Kaftancıoğlu çifti resmen ayrıldı!" bilgisini verdi.
Neyi var neyi yoksa almış!
Doktor olan Ali Naki Kaftancıoğlu’nun boşanma sonunda neyi var neyi yok Canan Kaftancıoğlu'na vermeyi kabul ettiğini anlatan Hürrem Elmasçı, "Hatta sol cenahta kendi ifadesiyle ‘lider’ gördüğü için soyadını bile bırakmış Canan Hanım’a…" dedi .
Sadece Rocky onda kalmış
Ali Naki Kaftancıoğlu'nun boşanmadan aldığı tek şeyi de yazan Elmaşçı, "Ona kalan tek kıymetli şey Rocky olmuş… Evliyken sahiplendikleri köpekleri Rocky…" dedi. Elmasçı, çiftin kızları Işık kaftancıoğlu için de dikkat çeken bilgiler paylaştı: