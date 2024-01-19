Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı! Yeni iş kurdu! Domuz yedim paylaşımı olay olmuştu

Neyi var neyi yoksa almış!

Doktor olan Ali Naki Kaftancıoğlu’nun boşanma sonunda neyi var neyi yok Canan Kaftancıoğlu'na vermeyi kabul ettiğini anlatan Hürrem Elmasçı, "Hatta sol cenahta kendi ifadesiyle ‘lider’ gördüğü için soyadını bile bırakmış Canan Hanım’a…" dedi .