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Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı

Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı

Bir dönem kanser ile savaşan ünlü oyuncu Canan Ergüder, katıldığı bir programda anlattıkları ile şok etti. Kendi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli ve bir çocuk annesi olan Canan Ergüder, hastalık döneminde yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı.

Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı

Oyuncu Canan Ergüder, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Ergüder merak edilenlerini anlattı.

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Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı

Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder sağlıklı günlerine kavuştu. Şu sıralar Oğlum dizisinde rol olan güzel oyuncu evliliğinden, özel hayatını birçok konuda merak edilenlerini izleyicilerle paylaştı.

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Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı

Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergüder, eşiyle ölümden döndüğünü söyledi

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından satır başları...

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Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı

İyim, 6. tetkiklerim yapıldı her şey yolunda. Ben uzun yıllar bale yaptım, balerin olmayacağımı anlayınca da oyunculuğa geçtim. Bu kararı aldığım zaman 14 yaşımdaydım.

 

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