Canan Ergüder'in itirafı kan dondurdu! Kenan ile ölümden döndük dedi anlattı
Bir dönem kanser ile savaşan ünlü oyuncu Canan Ergüder, katıldığı bir programda anlattıkları ile şok etti. Kendi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli ve bir çocuk annesi olan Canan Ergüder, hastalık döneminde yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı.
Oyuncu Canan Ergüder, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Ergüder merak edilenlerini anlattı.
Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder sağlıklı günlerine kavuştu. Şu sıralar Oğlum dizisinde rol olan güzel oyuncu evliliğinden, özel hayatını birçok konuda merak edilenlerini izleyicilerle paylaştı.
Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergüder, eşiyle ölümden döndüğünü söyledi
İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından satır başları...
İyim, 6. tetkiklerim yapıldı her şey yolunda. Ben uzun yıllar bale yaptım, balerin olmayacağımı anlayınca da oyunculuğa geçtim. Bu kararı aldığım zaman 14 yaşımdaydım.