Canan Ergüder'in 5. kemoterapisi bitti kansere yakalanan oyuncunun sağlık durumu...
Menajerimi Ara dizisinde oynarken meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kaldığını, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Instagram hesabından bu fotoğrafını paylaşan Ergüder, durumu hakkında bilgi verdi:
''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu.''
''Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum.''
''Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit.''
Ergüder, geçtiğimiz haftalarda ise kanser nedeniyle saçlarını kazıttığını ve 3. kemoterapisinin bittiğini duyurdu. Başarılı oyuncu, şunları yazdı: