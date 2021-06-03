Canan Ergüder'in 5. kemoterapisi bitti kansere yakalanan oyuncunun sağlık durumu...

''Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit.''