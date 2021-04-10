Canan Ergüder'den sonra Şimal de kansere yakalandı herkesi uyardı
Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığını duyurmasının ardından şarkıcı Şimal de kansere yakalandığını duyurdu.
Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konulmasından sonra benzer bir haber de müzik dünyasından geldi. Geçen hafta yeni single çalışmasını dinleyicileriyle buluşturmayı planyan şarkıcı Şimal, kansere yakalandığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.
34 yaşındaki şarkıcı, "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım" ifadelerini kullandı.
Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslendi.