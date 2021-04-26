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Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti kansere yakalanmıştı

Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti kansere yakalanmıştı

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'da rol alan Canan Ergüder, kansere yakalandığı için diziden ayrılmak zorunda kaldı.

Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti kansere yakalanmıştı

Geçtiğimiz haftalarda Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi kısa sürede yayıldı. Duyanların bir hayli üzüldüğü kötü haberin ardından Canan Ergüder, sağlık durumunu merak eden sevenleri için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti kansere yakalanmıştı

Bu kötü haber yayılmadan önce ameliyat olduğunu dile getiren Ergüder, sağlık durumu hakkında şunları yazdı:

''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu.''

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Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti kansere yakalanmıştı

''Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf.''

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Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti kansere yakalanmıştı

''Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem.'' 

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