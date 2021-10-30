BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02

Canan Ergüder meme kanseriyle mücadele ettiği süreci gözyaşlarıyla anlattı

Canan Ergüder meme kanseriyle mücadele ettiği süreci gözyaşlarıyla anlattı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Canan Ergüder meme kanseriyle mücadele ettiği süreci gözyaşlarıyla anlattı

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, İclal Aydın'la yaptığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Kansere yakalanışını öğrenme sürecinden bahseden oyuncu, Aydın'ın "Bu süreçte ne düşündünüz?" sorusu üzerine "Ölmek istemiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

126
Canan Ergüder meme kanseriyle mücadele ettiği süreci gözyaşlarıyla anlattı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve son olarak Menajerimi Ara dizisindeki başrol oynarken kanser olduğunu öğrenen Canan Ergüder, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyor.

226
Canan Ergüder meme kanseriyle mücadele ettiği süreci gözyaşlarıyla anlattı

Bir çocuk annesi oyuncu, sosyal medyada #MemeKanseriKontrolu sloganıyla yazar İclal Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayına katıldı. 

326
Canan Ergüder meme kanseriyle mücadele ettiği süreci gözyaşlarıyla anlattı

Kansere yakalandığını öğrendiği günleri anlatan oyuncu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

426