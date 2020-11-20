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Çanakkale'nin o ilçelerine 'köprü' piyangosu vurdu! Konut, arsa ve tarla fiyatları uçtu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasında yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü bölgede gayrimenkul fiyatlarını uçurdu.

Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasına yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması bölgedeki gayrimenkul değerlerinde artışa sebep oldu.

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Endeksa.com'un verilerine göre Çanakkale’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 51, konut imarlı arsa fiyatları yüzde 107, tarla, bağ ve bahçeler ise yüzde 100 oranında artış gösterdi.

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Çanakkale genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 901 TL, ortalama konut fiyatı 322 bin 11 TL, ortalama arsa metrekare satış fiyatı 596 TL, ortalama arazi metrekare satış fiyatı ise 40 TL.

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İlçeler: Çan

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.026

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 254

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28

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