Çanakkale'nin o ilçelerine 'köprü' piyangosu vurdu! Konut, arsa ve tarla fiyatları uçtu

Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasına yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması bölgedeki gayrimenkul değerlerinde artışa sebep oldu.