Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler
ÇANAKKALE Eceabat Behramlı köyünde çıkan orman yangını yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. 100 hektar ormanı kül eden yangından en fazla zarar gören yine yaban hayatı oldu.
Çanakkale'de dün gece Gelibolu Milli Parkı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.
Diğer illerden takviye ekip istendi
Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.
10 helikopter de havadan müdahale etti
Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.