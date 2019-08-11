Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler

Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler

ÇANAKKALE Eceabat Behramlı köyünde çıkan orman yangını yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. 100 hektar ormanı kül eden yangından en fazla zarar gören yine yaban hayatı oldu.

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Çanakkale'de dün gece Gelibolu Milli Parkı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
 

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Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler - Sayfa 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

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Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler - Sayfa 3

 Diğer illerden takviye ekip istendi

Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.
 

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Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler - Sayfa 4

10 helikopter de havadan müdahale etti

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

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