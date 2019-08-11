Çanakkale'deki yangından geriye kalan çok acı kareler

10 helikopter de havadan müdahale etti

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.