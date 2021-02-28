Çanakkale'deki şehitlik pozları ortalığı karıştırdı! Hacı Sabancı Nazlı Kayı'ya tepki yağdı
Zengin işadamı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı'nın şehitlik pozuna tepki yağdı.
Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı çapkınlığı ile kamuoyunda tanınıyor. Uzun süre ünlü manken Özge Ulusoy ile beraberlik yaşayan Hacı Sabancı, ayrılık sonrasında kilo verip yeni sevgilisi Nazlı Kaya ile gündeme dönüş yapmıştı.
Uzun süredir birlikte olan Sabancı ve Kayı çifti hafta sonunda Çanakkale Şehitliği ziyareti yaptı.
İkili, ziyaret süresince çift bol bol fotoğraf çektirip Instagram'da paylaştı.
Ancak takipçileri, Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın Çanakkale Şehitliği'nde 32 diş gülerek poz vermesini eleştiriyle karşıladı.