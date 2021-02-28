BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30

Çanakkale'deki şehitlik pozları ortalığı karıştırdı! Hacı Sabancı Nazlı Kayı'ya tepki yağdı

Zengin işadamı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı'nın şehitlik pozuna tepki yağdı.

Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı çapkınlığı ile kamuoyunda tanınıyor. Uzun süre ünlü manken Özge Ulusoy ile beraberlik yaşayan Hacı Sabancı, ayrılık sonrasında kilo verip yeni sevgilisi Nazlı Kaya ile gündeme dönüş yapmıştı. 

115

Uzun süredir birlikte olan Sabancı ve Kayı çifti hafta sonunda Çanakkale Şehitliği ziyareti yaptı.

215

İkili, ziyaret süresince çift bol bol fotoğraf çektirip Instagram'da paylaştı.

315

Ancak takipçileri, Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın Çanakkale Şehitliği'nde 32 diş gülerek poz vermesini eleştiriyle karşıladı.

415