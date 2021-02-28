Çanakkale'deki şehitlik pozları ortalığı karıştırdı! Hacı Sabancı Nazlı Kayı'ya tepki yağdı

Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı çapkınlığı ile kamuoyunda tanınıyor. Uzun süre ünlü manken Özge Ulusoy ile beraberlik yaşayan Hacı Sabancı, ayrılık sonrasında kilo verip yeni sevgilisi Nazlı Kaya ile gündeme dönüş yapmıştı.