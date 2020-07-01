Çanakkale'deki 800 yıllık tarihi köy! Her yıl 200 bin turisti akın ediyor

AYVACIK ilçesine bağlı Adatepe köyü, taş evleri ve tabiî güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı 200 bin turiste ev sahipliği yapıyor. Doğu Romalı askerlerin 800 yıl önce kurduğu bilinen ve yıllarca Rumların yaşadığı 50 haneli köyde, şimdi Türk aileler yaşıyor.