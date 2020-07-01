Çanakkale'deki 800 yıllık tarihi köy! Her yıl 200 bin turisti akın ediyor
ÇANAKKALE ilinde yer alan 50 haneli Adatepe çok özel bir turist kesiminin gözdesi. 800 yıl önce Romalı askerlerin kaz dağlarının eteklerine kurduğu köy, eşsiz bir manzaraya sahip.
AYVACIK ilçesine bağlı Adatepe köyü, taş evleri ve tabiî güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı 200 bin turiste ev sahipliği yapıyor. Doğu Romalı askerlerin 800 yıl önce kurduğu bilinen ve yıllarca Rumların yaşadığı 50 haneli köyde, şimdi Türk aileler yaşıyor.
Sokaklar adeta tarih, yaşanmışlık kokuyor
Köydeki evlerin hepsi taş evlerden oluşurken, köy Kaz dağlarının eteklerinde bulunuyor. Havası ve doğası ziyaretçileri köye hayran bırakıyor. Buraya gelen ziyaretçiler köyün sokaklarında saatlerce vakit geçiriyor.
Köyde az da olsa bulunan otel ve kafeler gelen kalabalık turistlere hizmet vermekte güçlük çekiyor. İstanbul ve çevre vilayetlerden gelip köyde ev alan çok sayıda kişi bulunuyor.
3 yıl önce 1 milyon 500 bin liraya ev satıldı
Köyde ev fiyatları hayli yüksek. 3 yıl evvel bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı. Şöhreti şehir sınırlarını aşan Adatepe köyünün ziyaretçileri her yıl artarak devam ediyor.