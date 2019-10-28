Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı
ÇANAKKALE Boğazı’nda sardalya avı için denize bırakılan ağda yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarının sıcak denizleri ile Akdeniz'de görülen balığa Ege ve Marmara'da çok nadir rastlandığı belirtildi.
ÇANAKKALE Boğazı’nın Güzelyalı köyü açıklarında sardalya avı için gırgır teknesinden bırakılan ağlara pervane balığının girdiği görüldü.
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Teknedekilerin birçoğu balığın ne olduğunu anlayamadı.
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Teknenin kaptanı Nadir Karabiber, ay balığı olarak da bilinen yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki balığı ağdan kurtarmak için büyük çaba harcadı.
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Ters döndürülerek ağın dışına çıkarılan dev balık, denize geri bırakıldı.
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