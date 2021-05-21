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Çanakkale'de televizyon tamircisinin uzay merakı: 20 bin dolar harcayıp kurdu

Çanakkale'de televizyon tamircisinin uzay merakı: 20 bin dolar harcayıp kurdu

ÇANAKKALE'de televizyon tamircisi Ahmet Kahraman, (61) uzay merakı için paraya kıydı. Çok sayıda teleskop satın alan Kahraman, evinin bahçesine çatısı açılıp kapanan mini gözlemevi kurdu.

Çanakkale'de televizyon tamircisinin uzay merakı: 20 bin dolar harcayıp kurdu

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde televizyon tamirciliği yapan Ahmet Kahraman, Kazdağları eteklerinde Bahçedere köyünde bulunan bahçesine, teleskoplar ve bina yapımı için yaklaşık 20 bin dolar harcayıp, mini bir gözlemevi kurdu. 

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Çanakkale'de televizyon tamircisinin uzay merakı: 20 bin dolar harcayıp kurdu

14 teleskopu var Uzay merakı nedeniyle toplam 14 teleskop edindiğini belirten Kahraman, bunlardan 3'ünü derin uzay görüntülemede, gezegenleri ve Ay'ın yüzeyini, gök olaylarını görüntülemede kullandığını söyledi.

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Çanakkale'de televizyon tamircisinin uzay merakı: 20 bin dolar harcayıp kurdu

Kahraman, Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in uydularını ve bulut kuşaklarını, Merkür ve Venüs’ün çeşitli evrelerini, Güneş lekelerini, birçok yıldız kümesi Orion nebulasını gözlemleyip, fotoğrafladığını söyledi.

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Çanakkale'de televizyon tamircisinin uzay merakı: 20 bin dolar harcayıp kurdu

Elektronik üzerine okuduğu kitaplardan sonra uzay sisteminin dikkatini çektiğini ve yıldızları izlemeye başladığını belirten Ahmet Kahraman, uzay merakının pahalı bir hobi haline geldiğini belirtti.

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