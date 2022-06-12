Çanakkale'de ormanda şırıngalı dehşet! Eşini kaçırıp tecavüz etti, herkes onu ararken günler sonra tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kayboldukları ihbarı üzerine aranan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, polise teslim oldu. Muhtar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kayboldukları ihbarı üzerine aranan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, polise teslim oldu. Muhtar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Muhtar'ın boşanma aşamasında olduğu eşine yaptıkları ise kan dondurdu.
Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile eşi İlknur Kuloğlu'nun yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine, 4 gün önce başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.
Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dronla havadan arama yaptı. Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerine de baktı.
Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur Kuloğlu, Şerbetli köyündeki bir evde dün gece jandarma tarafından bulundu. İlknur Kuloğlu'nun kendisini kaçırdığı, ölümle tehdit ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayetleri üzerine muhtar Mustafa Kuloğlu'nu yakalama çalışmaları başladı.