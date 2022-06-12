Çanakkale'de ormanda şırıngalı dehşet! Eşini kaçırıp tecavüz etti, herkes onu ararken günler sonra tutuklandı

Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dronla havadan arama yaptı. Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerine de baktı.