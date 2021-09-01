Çanakkale'de orman yangını! İnşaattan kıvılcım sıçradı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
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Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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