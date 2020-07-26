Çanakkale'de orman yangın! 5 ayrı noktada başladı boğaz kapatıldı
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 5 ayrı noktada başladığı bildirilen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesine geçiyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.
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Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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