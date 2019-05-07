Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi 25 yaralı
İhlas Haber Ajansı
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i minibüs sürücüsü 24'ü öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı.
ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 24 öğrenci ve 1'i minibüs sürücüsü toplam 25 kişi yaralandı.
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Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin K. idaresindeki 17 LS 989 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp devrildi.
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Kazada 24 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirirdi.
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