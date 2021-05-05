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Çanakkale'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında geçtiğimiz haftalarda birinci sırada bulunan Çanakkale, bu hafta dördüncü sıraya düştü. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğü bildirildi.

Çanakkale'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli olmuştu.

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Çanakkale'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti.

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Çanakkale'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte 26 kat artmıştı.

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Çanakkale'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbirler alınca vaka sayılarında kısmi düşüşler yaşanmıştı.

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