Çanakkale'de korkutan görüntüler! Yüzlerce uğur böceği öldü
ÇANAKKALE'de sahil bandında, bereketin sembolü olan uğur böceği ölümleri görenleri hayrete düşürdü. Olayı inceleyen bir uzman tarafından ölümlere, tarım ilaçlarının veya böceklerin yiyecek bulamamasının sebep olduğu öne sürüldü.
Kuzey Ege’deki turizm merkezlerinden biri olan ve dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada’da geçtiğimiz günlerde görülen toplu uğur böceği ölümleri dikkat çekti.
Yaklaşık 20 yıldır Çanakkale’de yaşayan ve Gökçeada’nın Dereköy Marmaros mevkiinde geçtiğimiz hafta tatile giden Burak Çiftci, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
"Yüzlerce, binlerce ölü uğur böceği gördük"
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Çiftci, “Çanakkale ve çevresinde kamplar yapıyorum. Bugün ilginç bir olayla karşılaştık ve o yüzden sizlere ulaşmak istedik. Bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce, Gökçeada koylarında motosikletle gezinirken böyle bir görüntüyle karşılaştım. Yüzlerce, binlerce ölü uğur böceği gördük. Aralarında canlılar da vardı ama dalgaların kenara attığını gördük. Daha önce Gökçeada, Bozcaada ve diğer adalarda da çok bulundum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlgimi çekti ve paylaşmak istedim. Umarım uzmanlar bununla ilgili bir açıklama yapar ve kötü bir şey yoktur” dedi.
Durumun kendisini ürküttüğünü de sözlerine ekleyen Çiftci, “Uğur böceği yapısı gereği kırmızı bir hayvan, denizin üstünde ve mavi bir dokuda çok ürkütücü görünüyordu. Ölü olmaları da çok kötü, aralarında canlılar da vardı. Kötü hissettirdi açıkçası. Kimse de fark etmemiş herhalde. Biz birkaç görüntü çekebildik. Umarım kötü bir şey yoktur” diye konuştu.