Çanakkale'de ilginç olay! Köy halkı isyan etti muhtara 'paralar nerede' diye sordular ama...
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, susuz kalan köylünün tepkisinin hedefinde muhtar vardı. İddialarına göre, muhtar parayı toplamış ancak faturayı yatırmamıştı. Eylemde, taraflar karşı karşıya gelirken herkes tek tek şikayetlerini dile getirdi. Muhtar da parayı ödeme sözü verdi. İşte ilginç olayın detayları…
Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Muhtarlığı, Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliğine 3 yıldır su borcunu ödemediği için, bölgedeki yazlık site sakinleri mağdur oldu.
Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği, 3 milyon TL'nin üzerinde su borcu alacağı olduğu Bolayır Muhtarlığını icraya verdi. Köy muhtarlığının, Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliğiyle icralık olmasının ardından Yazlık mevkii site sakinleri dönem dönem yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur oldu.
Site sakinleri muhtarlığa tepki gösterdi. Bolayır Köyü Muhtarlığı yaklaşık 1 milyon 600 bin TL ödeme yapmasına rağmen, kalan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik borç nedeniyle, site sakinlerinin yaşanan su kesintilerinden dolayı mağduriyeti devam ediyor.
Bolayır köyüne bağlı Sahil Siteleri Platformu protesto etmek amacıyla Evrim Sitesi önünde toplandı. Bilgilendirme toplantısına Gelibolu Belediye Başkanı ve Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı Mustafa Özacar da katıldı.