Çanakkale'de ilginç olay! Köy halkı isyan etti muhtara 'paralar nerede' diye sordular ama...

Site sakinleri muhtarlığa tepki gösterdi. Bolayır Köyü Muhtarlığı yaklaşık 1 milyon 600 bin TL ödeme yapmasına rağmen, kalan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik borç nedeniyle, site sakinlerinin yaşanan su kesintilerinden dolayı mağduriyeti devam ediyor.