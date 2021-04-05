Çanakkale'de devlet memuru hobi olarak başladı! 10 bin liraya kadar satılıyor
ÇANAKKALE'de yaşayan 52 yaşındaki sivil savunma uzmanı Selçuk Özdil hobi olarak başladığı işte kuş sayısını katladı.
Gençlik yıllarında güvercin besleyen sivil savunma uzmanı Selçuk Özdil, iş hayatına atılıp, aile kurduktan sonra hobi olarak muhabbet kuşu beslemeye başladı. Özdil’in iki çift aldığı muhabbet kuşunun sayısı zamanla yavrularla birlikte 50’ye ulaştı.
Selçuk Özdil, "Günümüz şartlarında insanlar apartmanlarda yaşamaya başladığından dolayı, bu kuşları beslemek biraz zor oluyor. İnsanlar da bu nedenle muhabbet kuşları, kedi, köpek gibi evcil hayvanlara yönelmeye başlıyor. Ben de kuş sevgisi içimde olduğu için muhabbet kuşuna yöneldim." dedi.
"İki takım kuşla başladım" diyen Özdil "Daha sonra onların yavrularını üreterek, kuşları biraz daha çoğaltmaya başladım. Bu işi seviyorum. Devlet memuruyum ama zamanımı bu kuşlarla değerlendiriyorum." diye konuştu.
Yuva kontrollerini yaptığını belirten Özdil "Sabah mesaiye gitmeden kuşların yemlerini, mamalarını, sularını veriyorum. Akşam mesai dönüşü tekrar gelip, kontrollerini yapıyorum. Yavrular doğuyor. Onların yuva kontrollerini yapıyorum." şeklinde anlattı.