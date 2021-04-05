Çanakkale'de devlet memuru hobi olarak başladı! 10 bin liraya kadar satılıyor

Selçuk Özdil, "Günümüz şartlarında insanlar apartmanlarda yaşamaya başladığından dolayı, bu kuşları beslemek biraz zor oluyor. İnsanlar da bu nedenle muhabbet kuşları, kedi, köpek gibi evcil hayvanlara yönelmeye başlıyor. Ben de kuş sevgisi içimde olduğu için muhabbet kuşuna yöneldim." dedi.