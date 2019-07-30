Çanakkale'de deniz tavşanı görüntülendi mor sıvı salgılıyorlar

ÇANAKKALE Gökçeada Dalış Merkezinin kurucusu olan başarılı dalgıç Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel araştırmalar yapmak maksadıyla gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede bir deniz tavşanı türü olan 'Aplysia Depilans'ı su altında görüntülediklerini ifade etti.