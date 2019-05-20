Çanakkale'de acemi asker kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Oğuzhan Kaman, eğitim sonrasında rahatsızlanarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.