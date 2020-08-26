Çanakkale'de 5 parmaklı patlıcan göreni şaşkına çeviriyor çocuk eli kadar

"Çocuk eli kadar, fakat 5 parmağı var"

Ramazan Öztürk, "Bahçemde patlıcan toplarken dikkatimi çeken bir patlıcan gördüm. Çocuk eli kadar, fakat 5 tane parmağı var. Çok ilginç geldi bana. Bugüne kadar bu şekilde bir patlıcan görmedim." diye konuştu.