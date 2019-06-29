Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Ezine Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bir grup kaçak göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları ihbarıyla harekete geçti.