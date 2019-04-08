Çanakkale'de 123 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 123 mülteci sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.
Demirören Haber Ajansı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 1'i İran, 122'si Afganistan uyruklu 123 kaçak, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilk olarak önceki gece saat 03.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında lastik bot içinde 1'i İran, 28'i Afganistan uyruklu 29 kaçağı yakaladı.
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Saat 05.30'da Sivriceburnu açıklarında düzenlenen operasyonda ise Afganistan uyruklu 29 kaçak yakaladı.
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Ekiplerin son operasyonu ise, saat 07.00 sıralarında İğdeliburun açıklarında gerçekleştirdi.
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