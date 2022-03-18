Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı gururla!...
DÜNYANIN en çetin savaşlarından birine sahne olan ve Türk'ün büyük zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Destanı'nın bugün 107. yıldönümü... İşte fotoğraflarla o destanın hikayesi...
Bugün 18 Mart... Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 107. yıldönümü.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.
Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.
490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.