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Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

18 Mart 1915 günü Mehmetçik, düşman donanmasını bozguna uğrattı. Atatürk ve silah arkadaşları tarihe altın harflerle geçen zafere imza atarken tüm dünya farkına vardı: Çanakkale Geçilmez! 106 yıldır coşkuyla kutlanan tarihi güne dair siyasi isimlerden de mesaj geldi.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

Dönemin en gelişmiş deniz kuvvetleri, Çanakkale Boğazı'nda ilerliyordu. Hedefleri; İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmekti… Karşılarında ise vatanı savunmak için kanlarının son damlasına kadar büyük cesaretle savaşmaya hazır Mehmetçik vardı.

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Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

İlk zafer, deniz savaşlarıyla kazanıldı. Mehmetçik ve düşman donanması, 18 Mart 1915 günü karşı karşıya geldi. Türk topları, Nusret Mayın Gemisi'nin denize döşediği mayınlar, art arda patladı. Düşman bozguna uğratıldı.

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Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

Çanakkale'yi denizden geçemeyen düşman bu kez Gelibolu üzerinden saldırıya başladı. Tarih, 25 Nisan 1915'ti. Yarbay Mustafa Kemal, askerlere şu tarihi emri verdi: “Size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir.”

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Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

25 Nisan 1915'te başlayan Çanakkale Kara Savaşları 7-8 ay devam etti. Atatürk ve komutasındaki Mehmetçik, Arıburnu, 1. Anafartalar, Conkbayırı ve 2. Anafartalar'da zafer üstüne zafer kazandı. Deniz zaferini, kara zaferiyle taçlandırdı.

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