Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü! Siyasilerden 18 Mart mesajları

Dönemin en gelişmiş deniz kuvvetleri, Çanakkale Boğazı'nda ilerliyordu. Hedefleri; İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmekti… Karşılarında ise vatanı savunmak için kanlarının son damlasına kadar büyük cesaretle savaşmaya hazır Mehmetçik vardı.