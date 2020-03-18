Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü için paylaştılar! Gülben Ergen Atatürk'e söz verdi

Oktay Kaynarca: Ulusumuzun en değerli kuşaklarından birini kaybettik 105 yıl önce Çanakkalede. Yaşlısı genci çocuğu her meslekten her sınıftan binlerce yiğit koştu cepheye, Çanakkalede ölmemek zul geldi geride kalan bütün eli silah tutanlara.. Güce imkana üstünlüğe karşı bütün dünyaya ders verdiler. Vatan ne demektir ve uğruna neler yapılır gösterdiler yedi cihana.. Hücumlarda şehit olan arkadaşlarının ardından, su bulamadıkları için toprakla abdest alıp, kendi cenaze namazlarını kılarak koştular gülerek düşman üstüne.. Onların azmi yiğitliği ve vatan sevdalarının armağanıdır üstünde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti toprakları.. Aziz şehitlerimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Ataütürk'ün ruhları şad olsun..