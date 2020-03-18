Çanakkale Zaferi mesajları resimli 18 Mart kısa sözleri
Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bugün 105. yılını kutluyoruz. 1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın önemi ve anlamı haberimizde. Bu şanlı güne özel en güzel Çanakkale Zaferi mesajları, resimli 18 Mart sözleri ve Çanakkale destanı mesajları haberimizde.
Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiği büyük zafer Çanakkale Zaferi'nin bugün yani 18 Mart'ta 105. yılını kutluyoruz. 1915 ve 1916 yılları arasında süren ve yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu savaş büyük bir zaferle bitti. Çanakkale Zaferi mesajları, resimli 18 Mart sözleri ve kısa Çanakkale destanı sözleri haberimizde.
* Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)
* Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. (Mustafa Kemal Atatürk)
* Harpte iki meş'um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız. (İngiliz Başbakanı Asquith)