Çanakkale yangını en gözde semti yok etti villalar ve arabalar küle döndü

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor. Orman bakanlığının verdiği bilgiye göre Kepez'deki yangın kontrol altına alınırken diğer bölgelerde çalışmalar sürüyor.