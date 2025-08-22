Çanakkale ve İzmir'de yangın çıktı! Tarım alanında başladı ormana sıçradı, dumandan göz gözü görmüyor

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.