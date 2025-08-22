Çanakkale ve İzmir'de yangın çıktı! Tarım alanında başladı ormana sıçradı, dumandan göz gözü görmüyor
İki şehrimizde yine yangınlar başladı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken bir haber de İzmir'den geldi. Menderes'te de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. İşte bölgelerdeki son durum...
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Bir yangın da İzmir'de
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İşte yangın bölgelerinden gelen son görüntüler...