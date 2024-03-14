Çanakkale şehir merkezinde 18 Mart 1915'te yaşanan bombardıman fotoğrafları ortaya çıktı
Çanakkale'de 109 yıl önce yaşanan ve Türk askerinin destanlaşarak işgal güçlerini boğazın girişinde durdurduğu tarihi gündeki bombardıman, fotoğraf karelerinde yer aldı.Yıkılan binalar ve patlamamış bir top mermisinin görüldüğü fotoğraflar, o gün yaşananların boyutunu gözler önüne serdi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay'ın yerli ve yabancı kaynaklardan derlediği fotoğraf arşivinde, 18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri'ne ait donanmaların Çanakkale Boğazı'nın girişinden kent merkezine yaptığı top atışları, yıkılan binalar ve patlamamış bir top mermisi görülüyor.
Atabay, AA muhabirine, işgal güçlerinin İstanbul'a ulaşmak için Çanakkale Boğazı'na gelerek saldırılarına 19 Şubat 1915'te başladığını söyledi.
Boğazı geçmek isteyen İtilaf Devletleri'ne bağlı donanmaların Türk askerinin çok güçlü direnişiyle karşılaştığını belirten Atabay, "İngiliz donanması ve Fransız gemileri büyük bir yenilgiye uğrayacak, önemli bir kısmı hasar görürken 3 büyük gemisi de batacak ve bu çerçevede 18 Mart, o büyük donanmanın Çanakkale Boğazı'nı geçemediği ve hedefine ulaşamadığı bir tarih olarak, büyük bir zafer olarak tarihte yerini alacak. O nedenle her yıl 18 Mart, Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlanmaktadır." dedi.
O günlerde hayatın bir bölümünün normal akışında seyrettiği bir sürecin yaşandığını anlatan Atabay, Hamidiye Tabyası olarak bilinen alanın arka bölümünde çiftliklerin bulunduğunu, insanların hayvanlarıyla, atlarıyla çalıştığını, çiftçilikle uğraştığını dile getirdi.
Atabay, 18 Mart sabahında erken saatlerde ilk top atışı yapıldığında Anadolu yakasındaki Çanakkalelilerin önce bir gök gürültüsü olduğunu düşündüğü ancak top atışlarının gemilerden devam ettiğini anlayıp bulundukları yerleri, evlerini terk etmeye başladıklarını aktardı.