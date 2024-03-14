Çanakkale şehir merkezinde 18 Mart 1915'te yaşanan bombardıman fotoğrafları ortaya çıktı

Atabay, AA muhabirine, işgal güçlerinin İstanbul'a ulaşmak için Çanakkale Boğazı'na gelerek saldırılarına 19 Şubat 1915'te başladığını söyledi.

Boğazı geçmek isteyen İtilaf Devletleri'ne bağlı donanmaların Türk askerinin çok güçlü direnişiyle karşılaştığını belirten Atabay, "İngiliz donanması ve Fransız gemileri büyük bir yenilgiye uğrayacak, önemli bir kısmı hasar görürken 3 büyük gemisi de batacak ve bu çerçevede 18 Mart, o büyük donanmanın Çanakkale Boğazı'nı geçemediği ve hedefine ulaşamadığı bir tarih olarak, büyük bir zafer olarak tarihte yerini alacak. O nedenle her yıl 18 Mart, Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlanmaktadır." dedi.