Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi yürek burkan anıyı anlattı: Eşim komutana demiş ki...

Çok anısını anlatmıştı ama aklımızda kalmadı ki. Aklımda bu kaldı sadece. Eşim 1989 yılında vefat etti. Benim okur yazarlığım yok, nüfus kağıdımda beni büyük yazdırdılar ben 110 yaşındayım. Benim eşim yumurta yemezdi. Askerde yumurtaları yedirdiler bize tiksindim, daha yumurta yemem derdi. Özlüyorum onu ama elimizden bir şey gelmiyor.