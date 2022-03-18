Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi yürek burkan anıyı anlattı: Eşim komutana demiş ki...
Gümüşhane’de Çanakkale Savaşı gazisi 1898 doğumlu Temel Doğan’ının eşi 110 yaşındaki Güllü Doğan eşinin İstiklal Madalyasını ilk günkü gibi saklıyor. Çanakkale Savaşı'nın nasıl yokluklarla kazanıldığını anlattığı anılar ortaya koyuyor.
Çanakkale Savaşı'na 16 yaşında katılan ve gazi olarak dönen Temel Doğan’ın eşi hatıralarını anlattı. Savaştan döndükten sonra kendisine askerlik anılarını anlattığını söyleyen Güllü Doğan, savaşın yokluk içerisinde geçtiğini ve eşinin ayağında potinin bile olmadığını anlattığını söyledi.
Eşinin o günlere dair anılarını anlatırken gözleri dolan Güllü Doğan, 1989 yılında hayatını kaybeden eşini çok özlediğini ifade etti.
“Yüzbaşı eşime git o gavuru vur, potinlerini giy demiş”
Eşinin o günlere ait anılarından bahseden 110 yaşındaki Güllü Doğan, “8 çocuk annesiyim. Eşim savaştaki anılarını bana anlatırdı. Potinleri yırtılmış, yalınayak kalmış. Yüzbaşının yanına gidip potinim yok demiş. Yüzbaşı da demiş ki, git o gavuru vur, potinlerini de giy. Ben de gittim buldum, vurdum, giydim ayaklarıma geldim dedim ki Yüzbaşım giydim geldim dedi.
Çok anısını anlatmıştı ama aklımızda kalmadı ki. Aklımda bu kaldı sadece. Eşim 1989 yılında vefat etti. Benim okur yazarlığım yok, nüfus kağıdımda beni büyük yazdırdılar ben 110 yaşındayım. Benim eşim yumurta yemezdi. Askerde yumurtaları yedirdiler bize tiksindim, daha yumurta yemem derdi. Özlüyorum onu ama elimizden bir şey gelmiyor.