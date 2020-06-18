Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün ilk tabliye konuldu
TÜRKİYE'nin mega projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi bir gün yaşandı. 2022'de açılması planlanan köprünün ilk tabliyesi konuldu. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü köprüde son durum havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayakları, yakın zamanda tamamlanırken, çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ulaşacak.
Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalara, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara verilmeden devam ediliyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.
Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri 1'er futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yılın Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı- beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Aradan geçen 9 aylık sürede 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı. Gelibolu yakasındaki köprü ayaklarına 32'nci blokların montajının yapılmasının ardından Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle geçen ay gerçekleştirildi.
Köprüye ilk tabliye konuldu
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine ise ilk tabliyenin konulmasıyla yeni aşamaya geçildi. 680 metrelik yaklaşım viyadüğü üzerinde olacak köprü yoluna her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde gidiş- geliş yolu için toplam 42 parça tabliye yapılacak. İtme, sürme yöntemiyle tabliyeler, viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırılacak. Konulan ilk tabliye, 680 metre uzunluğundaki viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar itilmiş olacak. Kasım ayına kadar tabliye köprünün denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmanın aralık ayında başlaması planlanıyor.