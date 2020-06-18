Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün ilk tabliye konuldu

Köprüye ilk tabliye konuldu

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine ise ilk tabliyenin konulmasıyla yeni aşamaya geçildi. 680 metrelik yaklaşım viyadüğü üzerinde olacak köprü yoluna her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde gidiş- geliş yolu için toplam 42 parça tabliye yapılacak. İtme, sürme yöntemiyle tabliyeler, viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırılacak. Konulan ilk tabliye, 680 metre uzunluğundaki viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar itilmiş olacak. Kasım ayına kadar tabliye köprünün denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmanın aralık ayında başlaması planlanıyor.