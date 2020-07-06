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Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Ekipler canla başla müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgenin yoğun rüzgarlı olduğu, alevlerin ormanlık alanda bir çok yere sıçradığı belirtildi.

Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken havadaki rüzgarın yangını daha da arttırdığı belirtilirken 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisi geldi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli " Bütün ekiplerimiz orada" açıklamasında bulundu. 

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Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Çok sayıda ekip canla başla müdahale ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada" açıklamasında bulundu.

İşte o anlar

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Yangının büyüklüğü bir çok bölgeden görülüyor

Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde  şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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