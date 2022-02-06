Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.