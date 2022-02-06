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Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldı.

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.

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Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Boğazın 'gerdanlığına' kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.

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Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

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Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkiine ulaşacak.

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