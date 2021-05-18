Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Kentte ağ ile balık avcılığı yapan Davut Avcı, deniz salyasının lodosun etkisiyle Sarıçay'a girdiğini söyleyerek, "Daha önceden böyle bir pislik görmedik. Belirli zamanlarda oluyordu. Denize çıktığımız zaman ağlarımızı atıyoruz. Denize bıraktığımız ağlar çamur olarak çıkıyor. Ağlara balık vurmuyor. Balıkçıların bir kısmı denize çıkamıyor. Olta balıkçıları denize attığı oltalar çamurla kaplanıyor. Bu büyük bir pislik. Çanakkale'de bize çok zararı var"dedi.