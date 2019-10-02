Can Yaman'la yakalanan Aslışah Alkoçlar çok üstüme geliniyor diyerek isyan etti

Enerji topları hazırlıyorum: ''Genelde güne kahve ile başlarım ve sonra bir muz yerim. Ardından hemen spora giderim. Spordan sonra protein almak için mutlaka omlet yerim. Öğle yemeklerinde tavuk, hindi ya da proteini olan bir salata yerim. Akşamüstleri canım tatlı çekiyor. Ben de ya hurma yiyorum ya da evde kendime enerji topları hazırlıyorum.''