Can Yaman'la yakalanan Aslışah Alkoçlar çok üstüme geliniyor diyerek isyan etti
Geçtiğimiz hafta Can Yaman'la görüntülenen Aslışah Alkoçlar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Geçtiğimiz haftalarda iki kez Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'la görüntülenen Aslışah Alkoçlar, ALEM dergisine verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Şimdilerde yeni bir projenin peşinden koşan Alkoçlar, sağlıklı yemek projesini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Okuduğu okullardan başarı dereceleriyle mezun olan Aslışah Alkoçlar, iki tutkusunu bir projede birleştirmiş. Spor ve yemeğe tutkulu olduğunu ifade eden Alkoçlar, sağlıklı yemek projesinin hizmete gireceğini şu sözleriyle anlattı:
Enerji topları hazırlıyorum: ''Genelde güne kahve ile başlarım ve sonra bir muz yerim. Ardından hemen spora giderim. Spordan sonra protein almak için mutlaka omlet yerim. Öğle yemeklerinde tavuk, hindi ya da proteini olan bir salata yerim. Akşamüstleri canım tatlı çekiyor. Ben de ya hurma yiyorum ya da evde kendime enerji topları hazırlıyorum.''
Hayat, dengeyi bulmaktır: ''Saat 19.00’dan sonra hiçbir şey yememeye dikkat ediyorum. Ayrıca 16.00’dan sonra da çiğ bir şey yememeye özen gösteriyorum. Tabii ki, arada kaçamaklarım oluyor. Kendimi çok fazla kısıtlamıyorum. Vücudumu dinliyorum ve ertesi gün dikkat ediyorum. Hayat, hep doğru dengeyi bulmaktır bence.''