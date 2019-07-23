Can Yaman'la ayrıldıkları söylenen Demet Özdemir'den manidar paylaşım

Erkenic Kuş dizisinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Can Yaman ve Demet Özdemir'in ayrıldıkları konuşulurken, Özdemir'in yaptığı bir Instagram paylaşımı olay oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımın bir gönderme olduğunu düşünen takipçileri, Özdemir'in kimi kastettiğini oldukça merak etti.