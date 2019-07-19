Can Yaman'la aşk yaşayan Demet Özdemir'in bikinili göbek dansı olay!
Erkenci Kuş dizisinin yıldız oyuncusu Demet Özdemir, lise yıllarından beri dans edince dansı asla bırakamıyor. Dansı bir tutku haline getiren Özdemir, performansıyla yine sosyal medyayı salladı.
Şimdilerde Erkenci Kuş dizisinde fırtınalar estiren Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinden önce dansçılık yapmasının etkisiyle dans tutkusundan vazgeçemiyor. Arkadaşları ile gittiği Alaçatı'da eğlenirken yaptığı göbek dansıyla objektiflere yakalanan Özdemir, performansıyla sosyal medyayı salladı.
Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren ve dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinden önce bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol alıyordu.
Lise yıllarında dans etmeye başlayan ve bu tutkusundan vazgeçemeyen Demet Özdemir'in işte o çok konuşulan göbek dansı:
Öte yandan, Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışan bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Can Yaman ile beraber oturduğu evden çıkarılacağı haberlerine Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde son noktayı koymuştu.