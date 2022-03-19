Can Yaman'ın yeni sevgilisi rol arkadaşı çıktı Diletta Loetta aldatma bombasını patlattı!

Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'dan ayrılan oyuncu Can Yaman'ın, partneri Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Yaman'ın, Francesca Chillemi ile çekilmiş pozlarını "Güneş gibi güzel" notuyla paylaşması aşk iddialarını güçlendirdi.