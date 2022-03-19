Can Yaman'ın yeni sevgilisi rol arkadaşı çıktı Diletta Loetta aldatma bombasını patlattı!
Erkenci Kuş dizisindeki Can Bey rolü ile Türkiye'de akıllara kazınan ve ardından İtalya'ya açılan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Loetta ile ayrılığın acısını anlattı. Can Yaman gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!
Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'dan ayrılan oyuncu Can Yaman'ın, partneri Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Yaman'ın, Francesca Chillemi ile çekilmiş pozlarını "Güneş gibi güzel" notuyla paylaşması aşk iddialarını güçlendirdi.
Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz yaz ayında Türkiye'ye gelen Leotta hem İstanbul hem de Ege'de mavi tur yapmıştı.
İkili geçtiğimiz ekim ayında sessiz sedasız ayrıldı.
Bu gelişme sonrası Can Yaman'ın "Violet Like the Sea" projesindeki partneri Francesca Chillemi ile yakınlaştığı öne sürüldü.