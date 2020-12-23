Can Yaman'ın yeni projesi olay oldu! Yurtdışından bakın hangi diziyi kabul etti
Son olarak Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Can Yaman’dan hayranlarına bir müjde geldi.
Bir dönem televizyon ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteriyle hafızalara kazınan Can Yaman kısa sürede büyük bir popülerliğe erişmişti. Diziyle beraber yurtdışında tanınırlığı artan oyuncuya programlara katılması için davet yağmıştı.
Türk dizi sektörünün son iki yıldır en çok aranan isimleri arasında olan Can Yaman, yurt dışına açılıyor.
Daha önce İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan Yaman, yeni projesi belli oldu.
Can Yaman ilk uluslararası dizi anlaşmasını İtalya ile yaptı.