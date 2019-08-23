Can Yaman'ın yarı çıplak pozuna Ebru Polat'tan olay yorum! Demet Özdemir kızabilir
Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya'ya giden Can Yaman, kaldığı otelin terasında güneşlenirken bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafa en ilginç yorum ise şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.
Fenomen dizi Erkenci Kuş dizisinde başrolü Demet Özdemir ile paylaşan Can Yaman, dizinin final yapmasının ardından tatilin keyfini önce Marmaris'te çıkarmış ardından ise İtalya'ya geçmişti. İtalya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Yaman, sosyal medya hesabından kaldığı otelin terasında güneşlenirken çekildiği bir pozunu paylaştı.
Spora ayrı bir ilgi fuyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da salladı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.
Yaman'ın güneşlenirken çekildiği bu fotoğrafı gören Ebru Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi.
Şarkıcı Ebru Polat'ın Can Yaman'a övgüler dizdiği bu yorumu sosyal medyayı sallarken Can Yaman, gelen yorumlara bir cevap vermedi.