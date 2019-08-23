Can Yaman'ın yarı çıplak pozuna Ebru Polat'tan olay yorum! Demet Özdemir kızabilir

Spora ayrı bir ilgi fuyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da salladı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.