Can Yaman'ın Selen Soyder'e söylediği libido sözlerine Özge Özpirinçci sert çıktı
Can Yaman'ın libido üzerinden eleştirdiği eski partneri Selen Soyder için sözlerine Berrak Tüzünataç'ın ardından Özge Özpirinçci de sert çıktı.
Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Erkenci Kuş dizisinde beraber rol aldığı Demet Özdemir ile kendisini överken Hangimiz Sevmedik dizisinde başrolü paylaştığı Selen Soyder hakkında ise 'libido' üzerinden olay sözler söylemişti.
Can Yaman'ın başlattığı libido sözlerine ise birçok oyuncu sert tepki gösterirken en dikkat çekici yorum Berrak Tüzünataç'tan gelmişti. Tüzünataç'ın ardından ise yakın arkadaşı olduğu Özge Özpirinçci, Yaman'a sert bir göndermede bulundu.
Set çıkışı Arnavutköy'de görüntülenen başarılı oyuncu Özpirinçci, "Set çıkışı çabuk bir yemek sonra eve dönüş. Yarın yine set var çünkü" diyerek başrolü olduğu Kadın dizisinin çekimlerinin dur durak bilmeden devam ettiğini belirtmesinin ardından muhabirlerin Can Yaman sorusuna ise şu sözleriyle cevap verdi:
''Başka bir konuya geçelim. Keyfim çok yerinde gece gece kimseye prim veremem.''