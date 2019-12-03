Can Yaman'ın Selen Soyder'e söylediği libido sözlerine Özge Özpirinçci sert çıktı

Set çıkışı Arnavutköy'de görüntülenen başarılı oyuncu Özpirinçci, "Set çıkışı çabuk bir yemek sonra eve dönüş. Yarın yine set var çünkü" diyerek başrolü olduğu Kadın dizisinin çekimlerinin dur durak bilmeden devam ettiğini belirtmesinin ardından muhabirlerin Can Yaman sorusuna ise şu sözleriyle cevap verdi: