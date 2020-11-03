Can Yaman'ın panik anları! Kaçmak için az kalsın gazetecileri eziyordu fena yakalandı
Can Yaman, önceki gece Ortaköy'deki bir mekanda esmer bir güzelle sabaha kadar eğlendi. Sabah 05:00'da Bebek'teki ofisine VIP araçla yanaşan oyuncu, karşılarında gazetecileri görünce panik yaptı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle uluslararası çapta üne sahip olan Can Yaman, İtalyan hayranları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'deki bir mekanda esmer bir güzelle sabaha kadar eğlendi.
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Yaman, mekanda müzik bitmesine rağmen görüntü vermemek için uzun saatler takıldı.
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Can Yaman, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince, mekanı deniz taksiyle terk etti.
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