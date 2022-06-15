Can Yaman'ın o hareketi gazetecileri çıldırttı! Tüm kameraları anında kapattılar
Gerek Türkiye'de gerek İtalya'da iddialı projelerde yer alan ünlü oyuncu Can Yaman dün akşam düzenlenen Disney+ Türkiye lansmanına katıldı. Can Yaman'ın basın mensuplarını dikkate almadan yürüyüp geçmesi dikkat çekti. Yakışıklı oyuncuya soru soramayan magazin muhabirleri Yaman'ın bu tavrını eleştirdi.
Ünlü oyuncu Can Yaman, tüm dünyada yayın hayatına başlayan dijital bir platformun lansmanına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan yürüyüp gitmesi, gazetecilerin tepkisini çekti. Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazetecilerden biri, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.
Etkinlik alanına geçerken basın mensuplarının soru sorma girişimlerini yanıtsız bıraktığı iddia edilen Can Yaman'ın bu hareketi dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra kullanıcılardan da, "Artık o dünya starı. Türk basınıyla muhattap olmuyor ama Türk dizisi yapıyor böyle de tutarlı bir kahraman" benzeri yorumlar geldi.
Can Yaman'a estek çıkan da oldu
Öte yandan, sosyal medyadan, o anların tam görüntüsünü yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, Can Yaman'ın etkinlikte rahatsızlık verecek bir harekette bulunmadığını belirterek oyuncuya destek çıktı.