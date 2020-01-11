Can Yaman'ın İzmir'e askere gittikten sonraki ilk pozları geldi! Olay fotoğraflar
Son zamanlarda açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğini yapmak için İzmir'e gidip birliğine teslim oldu.
Libido açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Can Yaman, askerliğini yapmak için İzmir'deki birliğine teslim oldu. ünlü oyuncudan ilk askerlik fotoğrafları geldi. Oyuncunun geçen günlerde asker tıraşı olduktan sonraki hali çok konuşulmuştu.
İspanya'da kadın hayranına verdiği skandal cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman'ın birliğinden ilk fotoğraf ortaya çıktı. Yaman'ın yemek yediği esnada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik pozuna takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. İşte o yorumlardan birkaçı:
- "Bir insan bu kadar değişebilir"
- "Adam meğerse komple sakaldan ibaretmiş"
- "Böyle daha güzel olmuş, eski hali taş devri insanlarına benziyordu"
- "Hangisi Can Yaman?"