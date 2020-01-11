Can Yaman'ın İzmir'e askere gittikten sonraki ilk pozları geldi! Olay fotoğraflar

Libido açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Can Yaman, askerliğini yapmak için İzmir'deki birliğine teslim oldu. ünlü oyuncudan ilk askerlik fotoğrafları geldi. Oyuncunun geçen günlerde asker tıraşı olduktan sonraki hali çok konuşulmuştu.