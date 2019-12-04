Can Yaman'ın edepsiz yanıtı diziyi iptal ettirdi menajeri bakın nasıl savundu
Can Yaman'a İspanyol hayranına verdiği ahlaksız yanıtın ardından yapımcı Faruk Turgut'tan bir darbe geldi, Yaman'ın menajerinin açıklaması ise kimseyi tatmin etmedi.
İspanya'da katıldığı bir programda kadın bir İspanyol hayranının sorusuna verdiği edepsiz cevapla eleştirilerin hedefi haline gelen Can Yaman'a ilk tepki yapımcı Faruk Turgut'tan geldi. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanan Turgut, canlı yayında Yaman'ı bombaladı.
Can Yaman'ın askerden dönmesinin ardından Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, ardından gerçek nedenin Yaman'ın 'libido ve oyunculuk' hakındaki söylemleri, İspanya'daki kadın hayranına verdiği edepsiz cevap ve tavrı nedenleriyle projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.
Çizmeyi aştı: Can Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut, ''Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz'' dedi.
Gelen tepkilerin ardından Can Yaman'ın menajeri, şu sözlerle savunma yaptı:
Ne kadar etik: ''Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dahil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz.''