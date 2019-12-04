Can Yaman'ın edepsiz yanıtı diziyi iptal ettirdi menajeri bakın nasıl savundu

Gelen tepkilerin ardından Can Yaman'ın menajeri, şu sözlerle savunma yaptı:

Ne kadar etik: ''Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dahil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz.''